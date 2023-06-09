成交量回溫 5月證交稅稅收159億元 17:132023/06/09 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部9日公布的5月稅收，當中與景氣有較大關聯的證交稅，5月稅收為159億元，年增10.9％，累計前五月稅收649億元，年減幅度18.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部統計5月稅收6,217億元；前五月總稅收1兆2,402億元。 《財政》5月總稅收倍增 證交稅轉升 玉山金控前五月獲利88.3億元 創歷年同期最高紀錄 玉山金前五月稅後盈餘88.3億元 年增32％ 創歷史同期新高 #稅收 #五月 #證交稅稅收 #財政部 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 寬魚5月營收0.36億元、年月雙增 下半年亮點海外商演 13:002023/06/09 財經 出貨回穩 誠泰科技5月營收月年雙增 13:532023/06/09 財經 陸「三夏」麥收進度過半 河南採收超過8成 10:402023/06/09 兩岸 美共和黨參議員杯葛 台灣租稅協定法案延審 02:452023/06/09 國際 合庫金控今年前5月累積稅後淨利76.55億元 年增3.4％ 17:552023/06/09 財經 台股AI旋風神助攻 5月證交稅轉紅成長10％ 16:192023/06/09 財經 和大5月營收創同期高 機械部9月分割予聚大 12:592023/06/09 財經 美國、亞洲同步雙位數成長 美食-KY五月營收創四年來同期新高 15:472023/06/09 財經 《電腦設備》順達科完成董事改選 明年非IT營收佔比看15% 11:282023/06/09 財經 華南金前五月稅後純益82.29億元 年增率25.19％ 16:022023/06/09 財經 金寶50周年 許勝雄：集團營收要趕快回到500億美元 14:352023/06/09 財經 《電腦設備》NB代工大廠5月營收年減個位數 H2新機出貨成長可期 16:082023/06/09 財經 《半導體》群聯5月營收雙衰 潘健成：NAND再降價空間有限 15:392023/06/09 財經 再寫歷史新高！王品5月營收18.6億元 超越疫情前水準 16:372023/06/09 財經 晶華5月營收奔上5.36億元 超越疫情前水準 16:542023/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。