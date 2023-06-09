財政部統計5月稅收6,217億元；前五月總稅收1兆2,402億元。

《財政》5月總稅收倍增 證交稅轉升
玉山金控前五月獲利88.3億元 創歷年同期最高紀錄
玉山金前五月稅後盈餘88.3億元 年增32％ 創歷史同期新高
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