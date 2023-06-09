上述消息公布之後，達梭在周五早盤仍下跌了2.0%，暫為40.4歐元。

達梭表示，計畫到2028年，其非國際財報準則(non-IFRS)的EPS將為2.20至2.40歐元之間，大約為2022年的1.13歐元的兩倍。

該集團正在採取Horizon 2040年策略，並像其它的軟體供應商一樣，正在從基於授權的模式(即客戶預先為軟體付費)，轉向為訂閱模式。

支持者認為，訂閱模式會給公司的營收帶來更多可預測性，可協助規劃和管理成本。

該公司在聲明中說：「達梭系統將把其潛在市場規模，從目前的1000億歐元，到2040年提高至1兆歐元」。

達梭為汽車製造商、飛機製造商和工業客戶提供軟體。公司還宣佈，副執行長Pascal Daloz將於2024年1月1日成為公司新任執行長。

原執行長Bernard Charles屆時將卸任，但是繼續擔任集團董事長。