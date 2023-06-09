大陸微信公號「國防部發布」消息，中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立6月9日

與俄羅斯國防部第一副部長兼武裝力量總參謀長格拉西莫夫，舉行視訊通話，就落實兩國元首共識、深化兩軍合作交換意見。雙方共同確認，俄方將應邀參加中方組織的「北部·聯合-2023」演習。

中俄近來軍事接觸頻繁，6月7日俄羅斯國防部公布中俄空中戰略巡航視訊。視訊顯示，此次戰略巡航俄軍派出了圖-95MS戰略轟炸機、A-50空中預警機、米格-31截擊機以及蘇-30戰鬥機等，其中米格-31和蘇-30為中俄轟炸機群進行護航。

6月6日，中國國防部發布消息稱，根據中俄兩軍年度合作計畫， 6日雙方在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。6月7日中俄兩軍在太平洋西部空域完成第6次聯合空中戰略巡航第二階段任務。

上一次中俄空中戰略巡航在去年11月30日進行。此前，中國國防部發文稱，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水準和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。