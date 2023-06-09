知韓文化協會執行長朱立熙，7日深夜在臉書發文，指名現任國家電影及視聽文化中心（國影）董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，一連點出3項罪狀。而藍祖蔚也委託律師發出聲明表示，指控並非事實。結果今（9）日藍祖蔚就在臉書上宣布請辭表示，「我是來奉獻，不是來做官，我不是高官，我是電影苦力」，引發討論。

藍祖蔚今日在臉書上表示，「我是來奉獻，不是來做官，我不是高官，我是電影苦力」，藍祖蔚強調，「過去三年來，我做了什麼事，看到的人都知道，能為我所愛的電影獻身，是這我輩子最大的榮幸」，藍祖蔚也提到，「感謝文化部給我了三年時光、感謝所有支持經典修復的影迷 、感謝所有接受我訪談，留下珍貴歷史記憶的前輩、感謝所有幫我圓夢的中心同事、感謝幫我消掉了十公斤贅肉」。

藍祖蔚坦言，「然而塵緣終有盡，我俯仰無愧，更慶幸自己能盡棉薄之力 」，藍祖蔚也指出，現在心情想唱【山在虛無飄緲間】這一首歌，藍祖蔚也說，「20年前都已經為當事人釐清的往事，我不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，但我確知再留下來也不能為我的愛，多盡一絲心力了，千山獨行，江湖告別，謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章」。

藍祖蔚最後也借用瓊瑤的「庭院深深」告別，「瓊瑤阿姨，對不起、蔡琴小姐，對不起、劉明小姐，對不起、吳慷仁，對不起，來不及做您們的口述了，多少的往事已難追憶，多少的恩怨已隨風而逝，這天上人間可能相聚，聽那杜鵑在林中輕啼，不如歸去、不如歸去，啊……不如歸去」。

而對於藍祖蔚請辭，記者也詢問國影中心，國影中心則回應，「也是到藍祖蔚發文才知道今日是他的最後一天」。

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