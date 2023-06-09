屏東縣長周春米與海尼根台灣供應鏈總監 Pieter van der Meulen。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米與海尼根協助推廣青農。(屏縣府提供)

海尼根台灣與屏東縣政府攜手，啟動《夢想青農孵化行動》，最終由評審出13位優質青農，其中7位青農進一步入選共同推廣計畫，9日在萬丹鄉香蕉果園舉辦頒獎典禮，屏東縣長周春米與海尼根台灣供應鏈總監Pieter van der Meulen化身甜點師傅，一同製作焦糖香蕉塔，除了推廣屏東縣農特產品，同時以實際行動展現對青農的鼓勵。

周春米表示，《夢想青農孵化行動》是國際大廠海尼根來到台灣設廠20多年來，第一個在台灣社區推動的方案，屏東縣能夠獲得海尼根青睞，就是因為在地擁有非常優質的氣候條件及水質，所以海尼根選擇屏東作為台灣最重要的生產基地，跟屏東農業作最美好的連結。

獲選《夢想青農孵化行動》的青農洪兆濡，放棄科技產業高薪工作，回鄉拚出冠軍紅龍果，且仍不斷尋找改善紅龍果面臨高溫逆境的方法，透過智慧節水噴灌和遮陰設施等創新方式，致力讓紅龍果在艱難的環境中成長，最終目標四季收成。

此次獲獎的青農中，謝妮諺從日商小資女轉換戰場，幫助家中水產養殖的甲魚外銷到日本，成功蛻變銷日大咖；曾在飯店服務婚禮的李育琳也不忘初心，堅持打造以「紅豆」為主題的婚禮小物品牌「紅妝逗囍」，成功將萬丹紅豆打造成具有地方特色的品牌。

Pieter van der Meulen表示，海尼根台灣奉行的理念就是「越在地、越國際」，與青農們致力應用科技創新、拓展國際市場不謀而合，期盼透過《夢想青農孵化行動》，取之於社會用之於社會，為屏東地方注入新鮮的產業活力。

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，青農代表著屏東農業新生力量，動人故事可以激勵更多年輕人投身農業，同時為屏東農業的未來帶來希望和活力。《夢想青農孵化行動》是海尼根在台灣的第一個創造社區影響力計畫，希望取之於地方的同時回饋地方，幫助在地的青農，展現深耕台灣決心。

海尼根台灣特別針對7位青農的作物，邀請屏東出生、有「法餐南霸天」的簡天才設計一系列食譜，同時針對不同料理屬性，推薦海尼根旗下的啤酒款式餐搭，這些食譜同步也放在「啤酒餐搭蔬果箱」中，讓收到這個蔬果箱的人可以依照食譜來動手製作美食。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！