中央氣象局9日針對全台15縣市發布大雨特報，包括苗栗縣將出現短延時強降雨，為防山區發生坍方、落石及土石流，河川下游出現溪河水暴漲，苗栗縣長鍾東錦9日下午5時通令指示縣府團隊，將於10日上午8時起三級開設水災災害應變中心，並請民眾小心防範豪大雨帶來災害。

根據中央氣象局訊息，對全台15縣市發布大雨特報，氣象局指出，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，另旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，請民眾加強注意防範。

苗栗縣長鍾東錦為因應水災災害應變，縣府水災災害應變中心將自6月10日8時起三級開設，並將依即時雨量預報資訊預為整備抽水機及搶修險機具全力防災，並請民眾注意防水措施及注意安全。