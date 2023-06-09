嘉義市「嘉油鐵馬道」將花費6000萬元改善夜間光環境、硬體設計、新設公廁，整體空間升級，讓民眾使用更為舒適便利，今天在湖內里集會所舉辦說明會，有多位市議員提出意見，工程預計今年10月開工，明年6月底完工。

嘉義市政府觀光新聞處指出，市府爭取到交通部觀光局補助3787萬元、市府自籌2213萬元，共6000萬元，執行「嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」，預計今年10月1 日開工、2024年6月30日完工。

工程內容主要針對嘉油鐵馬道沿途美源驛站、新民路站、南京路站等3個節點的廣場空間營造，既有廊道護欄、木棧板、照明設備更新等項目。

新民路站廣場鋪面更新、歷史廊架意象更新、休憩設施整合、涼亭移設、劃設6個機車格；南京路站也會劃設15格機車停車格。

新設公廁取代目前使用的臨時流動廁所，是此次升級的重點，計畫在道將圳站、南京路驛站設置公廁，包括無障礙廁所及親子廁所，讓全齡共享暢遊嘉油鐵馬道。

嘉義市「嘉油鐵馬道」升級計畫今天舉辦說明會。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

張秀華、黃敏修、孫貫志、李忠曆、林煒軒及王浩等市議員都出席說明會，對夜間光環境設計、廁所型式、鐵馬道周邊商圈活動、施工期間的安全維護、工程品質要求等提出多方意見。

嘉義市「嘉油鐵馬道」升級計畫今天開說明會，民眾提出意見。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉油鐵馬道」於2008年闢建，將以前的中油舊鐵道改造，起點是美源驛站，延伸至嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，在原鐵道兩側鋪設自行車道，已與環市自行車道連結，也有休閒步道，是很多嘉義市民及遊客會去散步、騎自行車的景點。