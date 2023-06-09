新加坡航空推出新航618品牌日超值優惠票價，於新航官網購票，台北－新加坡經濟艙單人來回票價1萬838元起、東南亞1萬668元起。新航與萬事達卡合作推出專屬優惠，KrisFlyer會員輸入優惠碼「ILOVE618TW」並以萬事達卡付款，指定熱門航點機票即可再享額外8折。

FORMULA 1新加坡航空新加坡大獎賽將於2023年9月15日至17日登場，搭配新航現正推出的新加坡超值優惠票價，經濟艙單人來回只要10838元起。

新加坡F1是F1夜賽的起源地，以在新加坡絕美都會天際線夜景中競速奔馳於濱海灣街道而聞名，是F1賽程中首屈一指且最令人期待的賽事之一，可以欣賞世界頂尖賽車高手以平均時速325公里的高速競奪冠軍獎座。

除能夠親臨現場體驗賽車從眼前瞬間劃過的震撼，今年知名藝人演唱會名單包含88rising陣容的王嘉爾、NIKI、Rich Brian和Warren Hue以及Post Malone和Robbie Williams等。賽道公園內還有行動表演、裝置藝術及互動活動，讓現場民眾沉浸在嘉年華的氛圍裡，享受絕無僅有且回味無窮的娛樂體驗。

KrisFlyer會員透過Pelago旅遊網站購買F1新加坡大獎賽門票更可享額外哩程數，即日起至9月17日，新用戶在Pelago旅遊網站購票，並於結帳流程中輸入KrisFlyer會員號碼，即可獲得額外1000 KrisFlyer哩程。新航也與KKday、易遊網和可樂旅遊合作推出2023 F1機加酒和F1門票的自由行套裝，一站完成前往F1觀賞F1的旅遊安排。

新航自今年5月31日起已恢復至疫情前的運量，目前新加坡與台北之間的航班服務為每日2班。