開業近50年歷史的「金賓食品」，店內販售滷味、精緻家常菜、手工包子、蛋塔等多樣產品，從早餐到宵夜可一站購齊，不少政商名流及演藝圈藝人都是鐵粉， 如今經營者第二代陳慈怡（Amanda）日前宣布將於6月底結束營業，並自即日起推出感恩活動，民眾至店內消費888元即贈送每日限量價值100元的招牌干絲1盒，用美好的老味道向粉絲們回饋和道別。

50年來金賓食品以各式美味產品擄獲不少人的心，更是《食尚玩家》、《美鳳有約》等各大美食節目爭相報導的知名老店。金賓的招牌蛋黃肉包純手工老麵代代傳承，外皮綿密Ｑ彈、內餡肉質柔嫩多汁、加上半顆鹹蛋黃提味，市面上機器量產的肉包完全比不上。據了解，曾有上市公司想團購金賓美食，卻因為數量過於龐大，Amanda擔心無法顧及品質而婉拒，也因這樣的經營裡念，讓「金賓」的名字也就像是優良品質的保證。

金賓食品第二代經營者陳慈怡（Amanda）。（固力狗提供）

金賓食品更曾經創下多項歷史紀錄，例如開創金賓大麵包、蛋塔的搶購風潮，滷味更是台北人的最愛：綠竹筍一天能賣出50公斤、鴨舌年銷售數百萬隻、鴨翅日銷500隻。即將結束營業的消息傳出後，引發許多老顧客們訝異及惋惜表示：「自己的爸爸媽媽只吃金賓」、「從開店買到現在，品質穩定，買金賓就是吃安心、吃美味。」、「最愛的牛腱、蛋黃包、蛋塔、干絲吃不到了怎麼辦」。

金賓滷味也是店內的人氣經典商品。（固力狗提供）

曾擔任美國米其林餐廳主廚的危永安（Michael）。（固力狗提供）

對此，Amanda表示，雖然金賓的老顧客們死忠支持，但因自身個性的嚴格要求、面對不景氣通膨仍堅持使用的食材與做法不願妥協，加上人力嚴重不足，外帶賣店與私廚無法兼顧，經慎重評估考量後才決定結束金賓食品。她也預告，未來將與曾擔任美國米其林餐廳主廚、擅長融合中西料理的先生危永安（Michael）專心經營私廚，繼續為賓客帶來美食饗宴。

金賓食品即日起至6月30日推出店內消費滿888元限量贈送招牌干絲1盒。（固力狗提供）

Michael則透露，金賓滷味會如此受歡迎的原因，除了嚴選食材，製作過程更是講究，傳說中的「八鍋聯軍」老滷，根據不同種食材雞、豬、牛、鴨、海鮮、素食等搭配不同類型調味分鍋浸滷，才能分別突顯出所使用的新鮮食材原味。

營業時間進入不到1個月的最後階段，Amanda和Michael雖然不捨，對於老顧客傷感再也吃不到金賓的好滋味，陳慈怡除了抱持感恩的心也只能放手。若有人想傳承金賓的老滷與技術，Amanda與Michael也表示樂觀其成，期盼金賓食品能持續飄香下一個50年。