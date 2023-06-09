超商店員的工作內容相當多元，日前有網友目擊，竟然有全家店員穿著制服直接跑到7-11服務，原來是為了協助不熟悉3C產品的長輩操作事務機，整段過程超過5分鐘，讓他讚嘆店員的熱心和敬業精神，畫面曝光後，引發熱議。

「這是真的！」原PO昨（8）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，她原本想到住家附近的7-11列印文件，還沒踏入店裡，就看到對面全家便利商店的店員匆匆忙忙地跑進7-11，協助兩位年長客人操作事務機。

有民眾在7-11看到有全家店員衝進店裡，協助長輩操作事務機，畫面曝光後，讓許多網友忍不住豎起大拇指。（圖／取自臉書《爆廢公社二館》）

看到這一幕，原PO不禁開玩笑說：「全家店員跑到小7兼差啦」。他表示，店員協助長輩操作事務機的時間大約有5分鐘，「雖然等得有點不耐煩，但對於全家店員的敬業精神和幫助客人的熱心，感到十分敬佩」。

貼文曝光後，引來千名網友按讚留言，「很專業，要給他一個讚」、「真的敬業精神，好有愛心」、「服務不分國界」。也有人猜想，可能長輩到全家操作事務機時，發現需要的服務必須在7-11操作，全家店員擔心長輩不會使用，才好心引領客人到7-11，直說：「我覺得很棒啊，給這位店員大大的讚」。