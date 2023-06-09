超商店員的工作內容相當多元，日前有網友目擊，竟然有全家店員穿著制服直接跑到7-11服務，原來是為了協助不熟悉3C產品的長輩操作事務機，整段過程超過5分鐘，讓他讚嘆店員的熱心和敬業精神，畫面曝光後，引發熱議。
「這是真的！」原PO昨（8）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，她原本想到住家附近的7-11列印文件，還沒踏入店裡，就看到對面全家便利商店的店員匆匆忙忙地跑進7-11，協助兩位年長客人操作事務機。
看到這一幕，原PO不禁開玩笑說：「全家店員跑到小7兼差啦」。他表示，店員協助長輩操作事務機的時間大約有5分鐘，「雖然等得有點不耐煩，但對於全家店員的敬業精神和幫助客人的熱心，感到十分敬佩」。
貼文曝光後，引來千名網友按讚留言，「很專業，要給他一個讚」、「真的敬業精神，好有愛心」、「服務不分國界」。也有人猜想，可能長輩到全家操作事務機時，發現需要的服務必須在7-11操作，全家店員擔心長輩不會使用，才好心引領客人到7-11，直說：「我覺得很棒啊，給這位店員大大的讚」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。