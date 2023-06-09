中共中紀委通報，中國人民銀行前副行長范一飛，涉嫌嚴重違紀違法，中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予范一飛開除黨籍及開除公職處分；收繳違紀違法所得；將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中紀委調查發現，范一飛長期違規參加公款宴請、收受禮品禮金；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；毫無紀法底線，膽大妄為，靠金融吃金融、以錢生錢，長期以投資為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委指稱，范一飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

58歲的范一飛，長期在中國建設銀行工作，曾任副行長和中國建設銀行（亞洲）董事長。2015年2月出任人民銀行副行長，去年11月，接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為中共二十大以來，首位被查處的省部級官員。去年11月不再擔任人行副行長職務。