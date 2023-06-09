台北市中正區公園路麥當勞，日前傳出糾紛案，2名男客人為了座位大聲爭吵，最後鬧到警方前來處理，警方將雙方帶回派出所釐清糾紛原因，竟發現2人都是通緝犯，當場將2人移送歸案。

中正第一分局表示，於昨（8日）接獲報案，指稱於中正區公園路麥當勞2樓有糾紛案，警方獲報後迅速前往，經查係柯男（72歲）、包男（40歲）因座位糾紛起爭執，包男因佔據4人座位不點餐，遭店員驅趕，他發現柯男1人坐2人座位，因此將他的隨身物品移開後坐下，引發柯男不滿發生口角糾紛。

警方獲報到場，忠孝西路派出所警員林庭緯一眼認出柯姓民眾為數月前偵破超商竊盜案犯嫌，因傳喚通知未到案遭臺北地檢署發布通緝中；而另一名包姓民眾拒不配合提供相關身分資料，透過指紋比對及人臉辨識等警用系統得知其身分亦為臺北地檢署發布通緝在案，最終，兩人一同遭逮捕後解送臺北地檢署歸案。

中正第一分局呼籲，民眾因案遭受起訴或判刑時，應依地檢署或法院通知期限內到案接受審訊，以免遭到通緝。警方將持續積極執法查緝各項違法及違規案件，犯嫌切勿心存僥倖，如民眾有發現任何可疑或不法情事，請立即報案通知警方到場處理，以維護社會治安。