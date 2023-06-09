高雄市湖內區一家國術館呂姓負責人僅高中肄業並非醫師，仍擅自執行醫療業務，在店內先後幫楊姓、宋姓客人扎針、放血以緩解不適，因涉詐欺案遭楊、宋2人提告，呂非法從事醫療行為才東窗事發，法官審酌被告犯案後始終坦承犯行，依藥師法判刑6個月，得易科罰金，緩刑3年。

判刑指出，在高雄市湖內區開設國術館的呂姓負責人，明知其未取得醫師資格及沒有醫師證書，不得擅自執行醫療業務，卻仍擅自執行醫療業務，先後於2018年7、8月間某日，在高雄市店內幫楊姓、宋姓客人扎針、放血以緩解不適，事後呂因另涉詐欺案遭楊姓、宋姓客人提告，警方製作筆錄時發現呂有非法執行醫療行為，才查獲上情。

橋頭地院審理後，審酌被告犯後始終坦承犯行，且其本職經營國術館，因楊姓、宋姓2人請託才被動做醫療行為，亦無對2人身體產生損害之事證，因此依違反藥師法將他判刑6個月，得易科罰金。

另審酌被告應所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑3年，以啟自新，並應於判決確定之日起2年內，向公庫支付4萬元。