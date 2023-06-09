中國駐韓國大使邢海明8日會見韓國最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明時，對韓國政府親美外交政策基調譴責稱，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。據韓聯社報導，韓國外交部9日召見邢海明，嚴正抗議其針對韓國政府外交政策的狠話。

韓國外交部透露，韓國第一次官（副部長）張虎鎮9日上午在首爾鐘路區的外交部大樓召見邢海明，對其有違外交慣例、罔顧常識的挑釁言行提出嚴正警告，並表示強烈遺憾。張虎鎮說，邢海明當著眾多媒體的面以令人無法坐視不理的措辭和與事實相悖的內容譴責韓方政策，這違背了規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》。這也可被視為介入韓國政治的干涉內政行為。

張虎鎮指出，該言論與立足於相互尊重發展韓中關係的兩國政府和國民的希望嚴重相悖，與韓中友好關係的精神背道而馳，是助長兩國誤會與不信任的不負責任的行為。他警告稱，邢海明應恪守職責，做好分內工作，造成的一切後果須由本人承擔。

邢海明8日邀請韓國共同民主黨代表李在明到首爾城北區中國大使官邸，他在會見李在明時表示：「希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。」

韓國《朝鮮日報》報導說，在韓國在野黨代表面前正面批評尹錫悅政府的韓美同盟外交，並提及「後悔」，實際上是威脅。邢海明發言時有各媒體記者在場，並且透過YouTube現場直播。

邢海明還就韓國對華貿易逆差擴大一事表示：「這是有些人試圖推動『去中國化』所導致的。」邢海明說：「不瞭解中國人民在習近平主席領導下團結一致努力實現偉大中國夢的堅定意志，只會紙上談兵。」《朝鮮日報》報導說，外交官公開正面批評駐在國政府是非常罕見的事情。

邢海明說：「當前中韓關係遇到不小的困難，坦率講，這其中責任不在中方。」他還說：「台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。」《朝鮮日報》說，這可以理解為，問題在於韓國政府加強韓美同盟和提及台灣相關問題。

李在明為了討論日本福島污水排放問題，訪問了邢海明，並透過民主黨官方YouTube直播了此行。韓國政界有人指出，李在明為中國大使向韓國政府表達不滿搭建了公開的舞台。李在明在會上表示：「不可否認，韓中國民之間的信任正陷入危機。希望對日本核污水排入海洋問題，儘可能採取共同應對措施。」

邢海明就李在明共同應對福島核電廠污水的主張表示：「日方出於經濟等利益考慮，把太平洋當作自家下水道，是極其不負責任的行為。我們堅決反對排放污水。」他還就朝鮮問題表示：「中方呼籲各方保持冷靜克制，早日恢復『雙中斷（朝鮮挑釁和韓美演習同時中斷）』，推動局勢降溫並重啟對話。」