王品2023年5月自結合併營收18.55億元，月增4.46％、年增達64.8％，創同期新高、歷史第三高。其中，台灣事業群14.36億元，月增4.28％、年增達79.93％，亦創同期新高、歷史第三高。中國大陸事業群4.19億元，月增5.06％、年增達27.97％，狀況逐步回穩。

累計王品前5月自結合併營收92.21億元、年增達32.82％，續創同期新高。其中，台灣事業群營收70.13億元、年增達37.26％，續創同期新高。中國大陸事業群營收22.08億元、年增達20.45％。

王品指出，台灣事業群5月營收衝高，主因今年徹底擺脫疫情陰霾，使母親節聚餐效益拉長。5月前2周全台累計近120萬人次到集團餐廳歡慶，來客數創新高，14日母親節當日營收突破9500萬元，突破今年初二回娘家紀錄，距離1億元「天塹」僅有些微差距。

此外，王品集團持續在台積極展店，截至5月底全台門市創310家新高，挹注營收健康動能。5月共誕生10家千萬業績門市，除了「肉次方」3家、「和牛涮」2家、「青花驕」2家、「夏慕尼」1家外，「王品牛排」台中文心店和「享鴨」板橋縣民大道店也突破千萬業績。

展望後市，看好台灣內需市場動能，王品持續在台展店，6月將一舉開出包括「石二鍋」、「12 MINI快煮鍋」、「Oh my!原燒」、「初瓦」等人氣品牌7家新店。其中，「石二鍋」與「12MINI快煮鍋」至6月底合計門市數將達100家，成為全台直營店數最多的餐飲連鎖品牌。

而韓式料理「初瓦」台中旗艦店，將在6月底於台灣大道上正式開幕，該店坐落於全台百貨公司「店王」台中新光三越對面，搶攻年輕族群心占率。而「Oh my!原燒」汐止遠雄新店將於22日開幕，亦將推出單店限定開幕慶搶客。