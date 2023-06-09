聯發科5月營收315.67億元、月增加11.35%、年減少39.38%；累計前5月營收1555.68億元、年減少37.12%。

日前蔡明介在股東會上表示，因為疫情加上全球各式各樣的事件發生，影響全球智慧型手機市場，但相信明年一定會比今年有成長，且在今年之後，未來兩年會逐漸恢復動能。

據TrendForce調查，2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。

面對全球智慧型手機需求不振，聯發科在新品規劃上依舊相當積極，先前已預告今年10月將推出新一代旗艦晶片天璣9300，瞄準明年旗艦市場，巧得是對手高通也預計在10月推出旗艦機，兩大行動晶片大廠叫陣意味十足。

聯發科預期2023年全球智慧型手機出貨量將進一步下滑至11億支。但對於和高通的價格競爭不未過分擔憂，認為價格競爭只會出現在入門機款，聯發科未來的策略仍會持續在旗艦機上深耕，進一步擴大市佔率。