福壽去年合併營收169.99億元，稅後盈餘3.21億元，每股盈餘1元。福壽指出，今年度將靈活運用內部共享資源，擴大糧農循環經濟範疇，發揮資源極大化效用；掌握國際原料趨勢分散採購，增加國產雜糧收購量，確保原料來源穩定，同時執行老舊廠房、設備整建計畫、汰換耗能設備及改善製程、進行溫室氣體盤查節能減碳、導入數位轉型、人工智慧AI技術、國際食品安全管理制度，確保產品品質安全與穩定。並掌握國際政經、消費市場脈動，積極拓展整合虛實通路、品牌行銷，深化消費者品牌印象及提昇知名度。而依據市場環境變動及近年銷售實績，預估今年銷售數量為79.6萬噸。

發展後續策略發展，福壽分為以下五點，一、關注國際原料行情變化、政經情勢，精準採購原料降低營運成本，同時分散採購原料並增加國產雜糧採購量，確保原料供給穩定。二、持續進行數位轉型，發揮智慧營運、智慧製造與智慧養殖科技效能及數據分析能力，提昇營運效率及飼養績效。三、落實永續性採購策略，增加美國永續生產(SSAP)黃豆、RSPO棕櫚油、FSC認證紙箱購買量，及節能減碳措施，並逐步整合至上下游供應鏈，打造綠色供應鏈。四、落實風險管理分析與鑑別，並將新興風險議題納入管理與擬定因應策略，確保企業正常運作及降低發生風險。五、導入消費趨勢加強B2C產品概念，並深耕B2C市場。

另外，福壽今股東會也通過每股配發股利0.8元，其中現金股利0.5元、股票股利0.3元。