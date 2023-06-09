國中教育會考成績出爐，9日開放網路成績查詢及寄發成績通知單，新竹市5A成績以上的學生人數有1006人，佔報考人數近2成，5A10＋作文滿級分的全國榜首有7人，新竹市長高虹安也勉勵同學的優異表現，盼學生均能進入心中理想的學校就讀。

香山高中校長洪碧霜表示，學校國中部的同學彭若竹奪5A10＋的成績，全校師生皆為他喝采，彭同學的好表現，顯現了雖香山高中地處竹市邊陲地帶，但經過親師生三方共同努力，孩子也可以達到滿級分的表現。

建功高中國三同學今年會考成績亮眼，5A以上同學佔比22％創新高，校長林國松說，國中教育會考為用來監測學生在國中學習階段的學習成效的考試，今年精熟的比例增加，代表在國中端對於學習力的提升有很大的進步，很替國中部的孩子們開心。

育賢國中校長黃淑文說，本校直笛團同學陳歡今年會考勇奪5A10＋的好成績，陳同學曾代表新竹市參加全國學生音樂比賽榮獲特優，且除了音樂才能外，她的美術才能也相當優秀，設計的招生小卡被票選為永久版本。

光武國中校長黃信騰表示，許博程在光武豐富的學習環境中，有相當多元的學習表現，愛運動又會畫畫，本次會考獲5A10＋的好表現。

新科國中校長林燕玲表示，林浩翔國一、二時期就開始積極參與學校及校外活動，曾代表學校參加英語演說、客語演說都有獲得優異成績，林同學一開始模擬考成績並不亮眼，但以積極認真做好每件事態度，最終獲得5A6＋的好成果。

教育處提醒，若考生對會考成績有疑慮，可於6月11、12日進行成績複查，並務必於6月21日至6月28日進行112學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月11日公告。