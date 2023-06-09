上月20日1明朱姓健身教練大鬧桃園市一間超商，還打傷員警，警方持警棍回擊12下，引發外界質疑過度執法，也網友熱烈討論，後來朱男和劉姓女友分手，又出現1名林姓女子稱「此時此刻我才是現任」，而林女今(9)日於IG發布1則限時動態，並曬出結婚證書，表示自己已和朱男結婚。

這起事件發生於5月20日，身材壯碩的朱姓男子在超商情緒失控，並且將前來的員警打到腦震盪，後來員警壓制朱男回擊12下，造成朱男臉部血肉模糊面露痛苦，而這畫面也在網上流傳，事後也傳出朱男疑因感情問題才情緒失控。

事發之後，朱男女友發聲表示「已經放生了」，另外1名疑似小三的林姓女子在IG發文，並指出朱男這陣子都在她身邊、由她照顧，朱男這4年來過得很壓抑痛苦，還另外發布動態稱「此時此刻我才是現任」；而今(9)日下午4時許，林女在IG發布動態，並貼上「結婚證書」，並說「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑(沒錯，對我來說什麼男女朋友，小情小愛才是玩笑)」。