金萬林表示，為掌握精準醫療商機，已取得台灣首批獲得衛生福利部（TFDA）LDTS認證廠商，旗下實驗室通過檢測項目名列全國前二。此外，亦獲得進入美國市場門票，美國子公司實驗室進行美國FDA 510(k)認證完成後，搭配自有品牌的「癌症伴隨式診斷檢測套組」，可望透過降低檢測成本，提高海外市場滲透率。

金萬林去（2022）年營收6.71億元，EPS1.07元，創歷史新高；配發0.1元現金股利及1.41元股票股利。因疫情消退，新冠檢測業務減少，今年前四月營收1.18億元，年減27.25％。

金萬林指出，代理業務之客戶為國內產學研機構，包含醫學中心、甚至刑事鑑定機構實驗室所需的高精密度檢測儀與試劑、耗材等，是國內少數可提供一站式系統化建置與服務的廠商。因應精準醫療興起，亦提早佈局跨足PCR檢測與次世代基因檢測市場，並開發自有品牌的檢測套組以擴大利基。

金萬林建立的次世代定序（NGS）平台，可一次檢測523個癌症相關基因，讓醫生得以為病患針對致病基因對症下藥，提高治療效率與品質。今年將持續增加LDTS 認證的新品項，拉開與後進者的差距，希望能在自費的NGS檢測改為健保給付後無縫接軌。

此外，金萬林亦成立代謝體學核心實驗室，透過加入功能性代謝體的精準檢測，讓醫生得以掌握個人治病的的生物指標，或人體下游代謝物對於人體生物途徑上所扮演的預測型指標意義，並應用於臨床上提出針對病患個別狀況的診斷治療與預後評估，減緩病情惡化並提升治療效率。

除台灣市場，金萬林美國子公司Gene on Link旗下的實驗室已經獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心（簡稱CMS）頒發的CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments）認證，實驗室出具的檢測報告和結果數據，為美國醫療保險、醫療救助機構及FDA所認可，旗下相關檢測服務與產品將可向海外推展。