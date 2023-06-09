聖暉*表示，相較於去年，專案所需之原物料、人工等相關因素仍然對工程執行造成干擾，聖暉*加強在成本估算與控管方面，與供應商間保持良好合作關係，隨時掌握報價變動情形，進而有效降低採購及外包價格變動風險，以提升工程管理的效能，確保工程預算與進度之執行，維持穩健成長。

展望2023年，聖暉*說，在總體經營環境上，雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀。在中國大陸，5G通訊、低軌衛星、電動車等應用市場興起，具備高功率、高頻率優勢的第三代半導體躍然成為未來市場，各廠積極發展與投資，為聖暉*帶來新的專案機會。

在東南亞地區，各項產業向東南亞挺進，聖暉*於新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國等皆已成立子公司，透過台灣經驗的移轉，並因進入東南亞市場較早，較易取得相對優勢，預期接單量將倍增。在台灣，雖然專案成長動能會因高基期而減緩，台灣在融入全球韌性供應鏈的過程中，客戶將持續投資並為聖暉*帶來新機會，加上未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來1～2年營運。