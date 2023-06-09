北市捷警隊9日提前慶祝警察節，慰免同仁辛勞。（警方提供）

警察節將近，捷運警察隊體恤同仁的辛勞，9日準備滿滿的湖州粽、西瓜及蘋果，肯定及慰勞第一線的捷警同仁「蘋蘋安安」，慈濟基金會也準備親手綁的素粽，以及祝福平安的靜思語小卡，預祝同仁警察節及端午佳節快樂，以行動表達慈濟人滿滿的關懷與支持。

捷運警察隊因工作環境特性，常需在人潮密集之轉運站及車廂內服勤，所幸新冠肺炎疫情已漸趨緩，為感謝站在第一線執勤的員警辛勞，捷警隊隊長鄭志誠準備湖州粽、西瓜及蘋果慰勞辛勤的同仁，讓同仁在這特別的節日裡感到備受重視及肯定。

慈濟慈善事業基金會志工也特別在警察節前夕，準備素粽慰勤，表達滿滿的祝福及感恩，同時推廣吃素環保愛地球的理念，預祝員警們「警察節暨端午佳節快樂」。

隊長鄭志誠表示，捷警日以繼夜堅守崗位，對於維護治安、交通方面，無怨無悔的付出，特別感恩慈濟基金會每年前來慰問，以行動為辛勞的員警加油打氣，做捷警隊最堅強的精神後盾。在警察節前夕，百忙當中特捎來溫馨的祝福，捷警會把這份關懷轉化為安定社會的力量，做好治安維護工作。