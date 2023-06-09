女星李嘉欣昔日以冠軍港姐身分在華人圈打開知名度，混血五官加上171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號。52歲的李嘉欣20日將滿53歲生日，最近陸續有慶祝活動，她曬出與大8歲親姊李嘉明一起慶生，兩人凍齡美貌驚呆全網。

李嘉欣6月20日將滿53歲生日，每年生日前後都有一連串慶祝活動，顯見她的好人緣；近日李嘉欣在IG限時動態分享慶生畫面，她與親姊李嘉明、3位閨密聚在一起，同場似乎有3名壽星，合照中看到3座精緻的馬卡龍塔，氣氛相當歡樂。

李嘉欣今年6月20日將滿53歲，生日前後有一連串慶祝活動，日前她與親姊李嘉明（右圖左一）同框過生日，兩人不科學凍齡引起熱議。（圖／摘自李嘉欣IG）

照片中李嘉欣站在最中間，臉上掛著甜美微笑，整個人狀態完全不像是要53歲的樣子，還被網友大讚，「說是過30歲生日我都信」；另外60歲的李嘉明站在照片最左邊，長髮披肩、穿著白色上衣，皮膚緊緻加上身材纖細，保養得不輸小她8歲的妹妹李嘉欣。

許多人見到李嘉欣和李嘉明的現況，都被姊妹倆凍齡美貌驚艷到，紛紛盛讚，「基因非常強大啊」、「姊妹都不會老，太誇張」、「不科學啊，50、60歲長這樣」、「羨慕了，姊妹倆一定都很幸福，才不會受到歲月摧殘」。