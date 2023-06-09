初次售屋的消費者對於售屋流程、稅務等內容陌生，但坊間沒有管道單一說明整體過程以及應注意事項，往往需要如大海撈針從各方拼湊可能需要的資訊，即使是透過房仲，仍不免擔心資訊不透明，無法保障自己的權益。信義房屋看見售屋族的需要，統整專業知識，領先業界推出「賣屋攻略」，將售屋必知項目詳細羅列，讓屋主按圖索驥，即使是新手屋主亦能由出售到交屋皆能掌握全局。

信義房屋仲介產品部產品經理林郁軒表示，「賣屋攻略」是為初次賣屋的屋主量身打造，透過情境式引導，讓屋主體驗賣屋旅程中可能遇到的問題，並提供相對應的說明及建議，滿足屋主需求！同時為了不動產交易安全，提供「賣屋待辦事項檢查表」，更能協助屋主在售屋前多一道把關，提供全面且貼心服務。

信義房屋「賣屋攻略」獨家提供行情查詢，統合實價登錄網站與信義房屋內部成交資訊，透過AI技術為消費者呈現出物件行情，使用者只要在「賣屋攻略」輸入欲售房屋的所在地址或社區名稱，即可獲知物件以及所在行政區近3個月成交價與最新平均單價，信義房屋更貼心的以折線圖顯示物件與所在行政區近1年來價格波動，透明化數字讓賣屋族更了解手中物件的價值，不必在實價登錄明細上大海撈針！若想進一步了解物件於市場上的熱門程度，點擊按鈕前往信義首創「我家有多夯」，可比對與欲售物件類似的房屋，透過AI運算分析房屋熱度，一眼掌握房市買氣以及周邊行情。

此外，「賣屋攻略」貼心為屋主統整出售屋成本、銷售過程以及簽約交屋階段的各種注意事項，以列點方式讓屋主可輕鬆了解售屋環節；頁面同時於各階段介紹中，將屋主自售以及委託信義房屋銷售各自優勢列出，讓屋主進一步認識仲介服務項目，作為房屋銷售方式衡量參考。

信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，推出包含智能配案、DiNDON智能賞屋、我家有多夯與一站式找房找房貸等數位服務，透過大數據的運用以科技提供消費者更全面、透明、貼心的服務，並且結合線下、全直營實體業務，創造更好的買賣屋體驗。此次推出「賣屋攻略」，將售屋專業知識具體化呈現，以最真實的數據與資訊，協助賣方了解更多元的售屋資訊，對於售屋服務有更高的掌握度。