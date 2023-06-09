受豪大雨影響，今天（9日）下午台9丁線蘇花公路39.8公里處上邊坡坍方，造成雙向交通中斷，由於坍方仍持續中，預估在今晚7時許搶通。
公路總局第四區工程處表示，因近日雨勢不斷，土石含水量高，今天又受到豪大雨影響，造成39.8公里處坍方，原預計下午5時30分搶通，但因坍方不斷，估計坍方土石約有1萬立方公尺，必須仰賴大型機具清除土石才能搶通。
四工處預估，今晚7時可搶通，搶通後會先恢復單線雙向通車，用路人在搶通前請改走蘇花改。
受豪大雨影響，今天（9日）下午台9丁線蘇花公路39.8公里處上邊坡坍方，造成雙向交通中斷，由於坍方仍持續中，預估在今晚7時許搶通。
公路總局第四區工程處表示，因近日雨勢不斷，土石含水量高，今天又受到豪大雨影響，造成39.8公里處坍方，原預計下午5時30分搶通，但因坍方不斷，估計坍方土石約有1萬立方公尺，必須仰賴大型機具清除土石才能搶通。
四工處預估，今晚7時可搶通，搶通後會先恢復單線雙向通車，用路人在搶通前請改走蘇花改。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。