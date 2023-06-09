受豪大雨影響，今天（9日）下午台9丁線蘇花公路39.8公里處上邊坡坍方，造成雙向交通中斷，由於坍方仍持續中，預估在今晚7時許搶通。

公路總局第四區工程處表示，因近日雨勢不斷，土石含水量高，今天又受到豪大雨影響，造成39.8公里處坍方，原預計下午5時30分搶通，但因坍方不斷，估計坍方土石約有1萬立方公尺，必須仰賴大型機具清除土石才能搶通。

四工處預估，今晚7時可搶通，搶通後會先恢復單線雙向通車，用路人在搶通前請改走蘇花改。