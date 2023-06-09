大陸微信公眾號「最高人民法院」9日消息，為依法懲治網路暴力違法犯罪活動，有效維護公民人格權益和正常網路秩序，根據大陸《刑法》、《刑事訴訟法》、《民法典》、《民事訴訟法》及《治安管理處罰法》等有關規定，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部起草了《關於依法懲治網路暴力違法犯罪的指導意見（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，意見回饋截止日期為2023年6月25日。

大陸最高院稱，為依法懲治網路暴力違法犯罪活動，有效維護公民人格權益和正常網路秩序，根據相關法律規定，結合執法、司法實踐，制定本意見。

一、充分認識網路暴力的社會危害，依法維護公民權益和網路秩序：

1.在網路上針對個人肆意發布謾駡侮辱、造謠誹謗、侵犯隱私等資訊的網路暴力行為，貶損他人人格，損害他人名譽，有的造成了他人「社會性死亡」甚至精神失常、自殺等嚴重後果；擾亂網路秩序，破壞網路生態，致使網路空間戾氣橫行，嚴重影響社會公眾安全感。堅持嚴懲立場，依法能動履職。

二、準確適用法律，依法嚴懲網路暴力違法犯罪：

2.依法懲治網路誹謗行為。

3.依法懲治網路侮辱行為。

4.依法懲治侵犯公民個人資訊行為。組織「人肉搜索」等。

5.依法懲治線下滋擾行為。將網路暴力延伸至線下，對被網暴者及其親友實施攔截辱駡、滋事恐嚇、毀壞財物等滋擾行為。

6.依法懲治借網路暴力事件實施的惡意行銷炒作行為。

7.依法懲治網路暴力違法行為。

8.依法嚴懲網路暴力違法犯罪。實施網路暴力違法犯罪，具有下列情形之一的，應當從重處罰：（1）針對未成年人、殘疾人實施的；（2）組織「水軍」「打手」實施的；（3）編造「涉性」話題侵害他人人格尊嚴的；（4）利用「深度合成」技術發布違法或者不良資訊，違背公序良俗、倫理道德的；（5）網路服務提供者發起、組織的。

9.依法做好民事維權工作。

10.準確把握違法犯罪行為的認定標準。

三、暢通訴訟程式，及時提供有效法律救濟：

11.落實公安機關協助取證的法律規定。

12.準確把握侮辱罪、誹謗罪的公訴條件。實施網路侮辱、誹謗行為，具有下列情形之一的，應當認定為大陸《刑法》規定的「嚴重危害社會秩序」：（1）造成被害人精神失常、自殺等嚴重後果，影響惡劣的；（2）隨意以普通公眾為侵害對象，相關資訊在網路上大範圍傳播，引發大量低俗、惡意評論，嚴重破壞網路秩序，影響公眾安全感的；（3）侮辱、誹謗多人，造成惡劣社會影響的；（4）多次散佈誹謗、侮辱資訊，或者組織、指使人員大量散佈誹謗、侮辱資訊，造成惡劣社會影響的；（5）其他嚴重危害社會秩序的情形。

13.依法適用侮辱、誹謗刑事案件的公訴程式。

14.加強立案監督工作。

15.依法適用人格權侵害禁令制度。

16.依法提起公益訴訟。網路暴力行為損害社會公共利益的，人民檢察院可以依法向人民法院提起公益訴訟。

四、落實相關工作要求，切實完善綜合治理措施：

17.有效保障被害人權益。

18.強化銜接配合。

19.做好法治宣傳。

20.促進網路暴力綜合治理。

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