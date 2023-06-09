端午節將至，每年都討論在南北粽的話題，近日有網友分享自己在端午節和阿嬤包粽子的回憶，並且道出許多未能完成的遺憾。原PO分享自己買的粽子，被網友發是內門知名的總鋪師阿隆師所推出，阿隆師也親曝阿嬤味道祕訣使用月桃葉。

近日一名女網友在Dcard分享她對於已故阿嬤的遺憾及思念，文中提及自己曾許下要帶阿嬤吃大餐、環島的承諾，但在長大後都沒實踐，並分享小時候端午節一起和阿嬤聽廣播包肉粽的回憶，沒想到最近吃網購的粽子時，這味道重新出現，原來關鍵就是月桃葉。

文章一出除了引發眾多網友的思念之情，許多網友開始討論起哪些配料、元素才是阿嬤的味道，也在每年南北粽的戰火中，添加了更多思念的情懷。

原PO買的粽子被發現是內門知名的總鋪師阿隆師所推出，對於古早味非常拿手的阿隆師除了是辦桌菜的霸主，在不同節日更是會推出應景且帶有滿滿古早味的料理，讓民眾能夠輕鬆品嘗美味，今年阿隆師的「庄腳肉粽」也限量推出「月桃葉版本」，上架不久便被搶購一空，多種口味的一口肉粽也深受民眾喜愛，對於滿足網友思念之情，阿隆師表示感到十分榮幸和開心。

網友表示「這種懷舊的滋味最好吃」、「我阿嬤也是用月桃葉包的，以為大家都不知道」、「好想阿嬤」、「第一次聽到有月桃葉這種東西」「看完突然好想我美濃的阿婆，以前她總是包很多，讓我冰在冷凍庫慢慢吃，我還嫌棄她包太多，現在想吃都沒辦法了，想問原 PO 肉粽在哪裡買的？」。