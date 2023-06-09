古巴政府週四（6月8日）否認美國的一項新聞報導，該報導聲稱哈瓦那已與中國達成協議，將在靠近美國海岸的古巴建立間諜基地。古巴副外長稱，《華爾街日報》（WSJ）和美國《有線電視新聞網》（CNN）的報導「虛假且毫無根據」，甚至直斥「這種這種誹謗經常是美國官員捏造的」，白宮也稱該報導「不準確」。

綜合外媒報導，美國2 家重要媒體報導指出北京和哈瓦那已經達成秘密協議，將在距離佛羅里達州100多公里的古巴建立電訊竊聽設施，此舉可以讓中國的情報部門竊聽美國東南部美軍基地的電子通訊，同時還能監視美國東南方的船舶動態。

報導說，美國中央司令部總部設在佛州的坦帕市（Tampa），美國最大的軍事基地自由堡（Fort Liberty）則位於北卡羅來納州。

《華爾街日報》在先前的報導中引用未具名美國官員的話表示，中國將向古巴支付數十億美元，做為以建立竊聽設施的酬勞。

相關的報導引起美國與西方世界的震撼，古巴外交部副部長科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）對媒體發表聲明稱，這些報導「完全是虛假和毫無根據的」。他說，古巴拒絕所有在拉丁美洲的外國軍事存在，美國基地和軍隊當然也包括在內。他甚至直斥這項毫無根據的報導說，「這種誹謗經常是美國官員捏造的。」

白宮國家安全委員會發言人約翰·科比（John Kirby）和五角大廈發言人派特．萊德（Pat Ryder）都否認該報導的真實性。科比說，該報導並不準確，本屆政府上任第一天起，就一直擔心中國在世界各地擴展影響力活動，當然包括在西半球和美洲地區。萊德則說，我們不知道中國和古巴之間有發展任何類型的間諜站，我們持續地監控這2個國家之間的關係。

國會參議院情報委員會主席、民主黨人馬克．沃納（Mark Warner）與共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)在一份共同聲明中表示，他們對《華爾街日報》的報導「深感不安」，中國在距美國與佛羅里達州100英里（160公里）範圍內建立情報設施是不可接受的。

外媒也指出，位於距佛羅里達州南端一百多公里的古巴基地，將對美國本土構成迄今為止最直接的挑戰。

不過，所有的媒體在評論都沒有提到美國在台灣、日本琉球群島設立情報蒐集設施與建立軍事基地的問題。