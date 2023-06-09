台北市公園處駐衛警，日前傳出涉嫌性騷擾6名女性公務員。9日市政總質詢，民進黨台北市議員洪婉臻再揭露，在舉辦記者會控訴該名駐衛警後，又再接獲2名女性公務員陳情，洪也要求北市府應該向所有被害人道歉。對此台北市長蔣萬安表示，會查明真相還給被害人公道，若公園處在過程中處理不當，也會依規定對相關人等進行嚴懲。

洪婉臻日前舉行記者會，揭露台北市公園處駐衛警涉嫌性騷擾女性公務員，引發社會各界議論。而9日施政總質詢時，洪表示在記者會後再次接獲2名被害女子陳情，遭到性騷擾的女性共8人。洪婉臻也在質詢時撥放影片，揭露被害人遭到該名駐衛警肢體磨蹭等。

洪婉臻說，該名駐衛警涉嫌性騷女子已多年，但公園處處理過程卻涉嫌包庇，蔣萬安身為市長，應向被害人道歉，且過程中台北市政府都未關心過被害女子，認為根本沒有同理心，應該要向受害者道歉。

蔣萬安表示，不允許性騷擾言論或行為出現，且不姑息不護短，因不管任何場域及性別和年齡都可能會遇到性騷，且絕對不會護短、不包庇，不允許官官相護。講萬說，針對此案已要求勞動局、人事處、工務局合力調查，1週內調查清楚，包含性騷擾及疑似職場霸凌狀況，對被害人一定是將心比心，責任就是查明真相，嚴查嚴辦。