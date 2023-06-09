國建今天召開股東會，由董事長張清櫆主持。去年國建在新北市板橋「國泰朋」和「國泰田」、三重「國泰悅」、台中「Mega+」等4大案完工交屋，以及前一年度已完工未交屋部分，衝高全年營收至167.92億元，年增逾34％，連七年站上百億關卡。

在獲利方面，受本土疫情爆發所影響，國建100％持股的兩家子公司國泰商旅、國泰飯店管理顧問事業虧損，累計全年國建稅後純益12.08億元，EPS達1.04元，優於2021年的0.73元。

今天股東會除承認2022年合併財報案之外，也承認股利分配案，每股發放現金股利0.5元。

依國建今（9）日收盤價16.35元計，現金殖利率約為3.05％。

展望2023年，張清櫆表示，今年國建將有三筆新案共約81億元完工，包括新北市總銷20億元的「國泰豐和」及36億元的「國泰豐碩」，桃園25億元的「國泰川青」，由於三案都已完銷，加上飯店可望脫離 疫情陰霾，本業和業外業績不看。

張清櫆表示，在經濟方面，今年預期內需消費支撐，景氣受到出口表現疲軟影響，但開放國門重啟旅遊、消費等，生活逐漸重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能，有望呈現觸底反彈回升；住宅市場面受到政府滾動式祭出打炒房政策影響，雖遞延的剛性買盤仍然存在，但民眾對於耐久財的投資較為觀望。

張清櫆表示，2023年度為因應經濟、政策的快速變化，經營方針以「持盈保泰、穩中求進」為主軸，並透過「知識管理、成本優化」落實，在深耕核心本業下，聚焦在強化內部組織與人才培育，優化成本增加競爭力，並深化知識管理，有系統的整理與傳承經驗，資源整合，創造最大經營綜效。

張清櫆表示，綜合開發商為國建的未來發展目標，本業方面，除基本土地儲備外，持續多元開發，如：商用複合式開發、參與公辦都更等。轉投資方面，健康管理及飯店觀光事業迎接解封商機，積極優化效益及規劃拓點，以提升服務量能，拓展事業規模。另外，仍持續評估其他新事業的投入，朝向擴大經營版圖及創造更高的獲利空間邁進。

國建表示，今年國建將順應整體經濟環境審慎推案，規劃上半年推出永和「國泰民樂」、台中「國泰美禾」；下半年預計推出與日商合資的三重「三重段」等案，並視景氣狀況調整推案量能與節奏，持續以多元開發方式增加土地儲備，穩健朝綜合開發商前進。