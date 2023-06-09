屏東縣政府開辦「大店長課程」邁入第九屆，29名來自各領域青年創業家，經過精實訓練完成學業，9日上午在屏東數位青創中心舉行結業典禮，屏東縣長周春米親自到場頒發結訓證書，並至每一位在地企業品牌成果攤位給予勉勵。

大店長第9期結訓，展現屏東青年創業活力。(林和生攝)

周春米表示，政府陪伴、支持大店長自主傳承、傳遞創業知識與經驗，9年來共計培育245位屏東在地青年創業家，這是要延續下去的共好策略，感謝前王品集團訓練董事張勝鄉及歷屆學長姐無私奉獻，成就公部門辦學的典範。

為展現屏東大店長新潮、勇於嘗試精神，結訓典禮有別以往成果展風格，勞青處長李雨蓁秘密錄製時下最流行的《TocaToca動漫舞》做為成果展開場，影片由張勝鄉及歷屆學長姐帶領學員一起舞動，象徵大手拉小手傳承，注入青年活力與創新。

深耕屏東52年的國民餐廳二代張葳葳表示，店內最廣為人知的就是招牌烤鴨和羊肉爐，當初決定返鄉接棒，就是想要守住不變的美味，完成大店長課程後，讓她更有自信可以將50年始終如一的美味及回憶保留下去。

「期望榮國開發企業能成為高屏最大鋼筋加工廠」學員郭鴻偉說，記得第1周課程結束，就立即將公司目標、組織架構以及願景規劃翻成多國語言，讓外籍同仁了解公司經營使命，透過8周學習，也將大店長傳授秘笈逐步應用到公司經營上，最大收穫就是減輕自己長久以來對於公司目標、組織架構及願景規劃上的憂慮。