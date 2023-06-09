2013年6月6日，前美國國家安全局（NSA）員工愛斯諾登（Edward Snowden）接受了普立茲獎的記者葛林華德（Glenn Greenwald）採訪，揭露了包含美國稜鏡計劃（PRISM）、梯隊系統（ECHELON）等多個過去只存在於陰謀論題材中的全球大規模監控行動，包含從設備到所有全球網路封包的監控技術等曝光，本週二（6）正值吹哨事件10週年之際，他們再會於網路影音串流平台Rumble大談當前美國政府的獨裁方式，以及對於媒體的掌控和當代媒體配合政府粉飾醜聞的技巧。

在本週二的這一片訪談中，斯諾登從媒體報導和傳播真相的角度，分析美國當局嚴厲獨裁統治行為。與過去相比，他提出10年前可能還有機會，例如他過去所揭發的問題，現在在美國肯定是被禁止的。

正如另一名美國普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）曾指出的，斯諾登是世界上唯一個公開談論美國情報機構行動的人，而這些機構長期以來一直對全世界的任何人進行的全面監視。

斯諾登表示：「如果像我這樣的人決定今天站出來，我們能夠發布這樣的故事嗎？我們能夠讓它像10年前那樣被接受嗎？當你看看主流媒體如何報導新聞，關於那些政府不希望外洩的事情，他們的報導基本上就是在淡化這些故事，用不同的角度來批評而已（淡化和模糊焦點）」

他塑造了當今西方國家在引入嚴厲審查機制和打擊真相所使用的重要技巧：一致性、謊言、掩蓋和曲解、激烈的指責、強加「特定觀點」。目的是「散播不滿情緒」並將其控制在適當的程度，激起社會發展出「暴亂」。任何試圖模仿斯諾登揭露當局的行動的人都會受到威嚇、解雇或入獄。

斯諾登回憶起自己被迫留在俄羅斯並在2022年取得俄羅斯國籍，原因是21個國家缺乏支持，這些南美國家仍然畏懼美國的反應：「我並不打算留在俄羅斯，那只是我前往拉丁美洲的中轉站，因為南美過去對於吹哨人表現出開放的態度。」

斯諾登承認美國體制出現崩潰，陷入獨裁和「邪教」的困境，自由、真相、道德甚至民主都受到了抑制，這樣將導致西方走向衰落。