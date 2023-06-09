桃園市平鎮區戶政事務所統計，截至今年5月，平鎮人口數達22.8萬人，為桃園第三多人的行政區，由於地方行政機關空間狹小，民眾洽公停車不易，地方盼整合興建平鎮行政園區。平鎮區公所表示，初步規畫2方案，經評估與地方達成共識，設於平鎮高中周邊農業區較優，將請廠商於6月底前提出詳細規畫與費用評估，並呈報都發局安排都市計畫變更作業。

平鎮區公所建成至今已有50多年，市議員陳韋曄指出，應整合區公所、地政、戶政等機關，建議於平鎮高中周邊農地，興建新的行政園區，此處位於平鎮的主要道路旁，交通相當便利，且腹地夠大適合開闢。行政園區的興建，攸關地方發展與市民生活，現今同步進行的還有平鎮火車站與推動轉運站設置，盼盡快啟動新富公園都市計畫用地變更，多管齊下帶動平鎮整體發展。

平鎮高中周邊農業區鄰近中豐路、環南路與金陵路，聯外交通便利，符合民眾原有生活習性，公所列為較優的行政園區選址方案。（平鎮區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

平鎮區公所說明，平鎮4處都市計畫發展率皆達8成，顯示仍有增加畫設都市發展用地需求，針對行政園區規畫2項方案，包括方案一的平鎮高中周邊農業區共45.11公頃，與方案二的山仔頂北側農業區共39.04公頃，2方案皆可行，但謹慎考量地點、交通與未來鄰近公共設施後，也與地方達成共識，認為方案一較優。

平鎮區公所表示，平鎮高中周邊農業區鄰近中豐路、環南路與金陵路，聯外交通便利，符合民眾原有生活習性。已請顧問公司就方案一於6月底前提出詳細規畫和建設費用評估，預計將新富公園用地變更為機關用地，就不用再徵收私有地，評估報告出爐後，再向上呈報給都發局安排都市計畫變更作業。