為提升公共運輸使用率及減少民眾通學通勤負擔，屏東縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案政策，成為第一個非直轄市推出境內月票方案的縣市，首波將於6月15日推出屏東公車暢行月票，每月僅需299元即可無限搭乘縣境內市區公車、公路客運，還享有公共自行車前30分鐘免費，超優惠方案不分對象均可購買。

屏東縣長周春米表示，屏東縣地形狹長且民眾通勤通學往返頻繁，為減輕民眾乘車負擔並盡早享受優惠，縣府團隊積極推動讓民眾有感的公共運輸使用方案，首波將於6月15日正式推出「公車暢行299元月票方案」，可無限搭乘屏東縣境內市區公車、公路客運及公共自行車（前30分鐘免費，不限次數）。

此外，屏東境內無限暢行399元方案(含臺鐵)及南高屏跨域生活圈999元方案，均已獲中央審查通過，將配合臺鐵時程，預定7月推出，屆時可望達成「南部一日生活圈」願景。

周春米指出，在全球暖化趨勢下，淨零排放已成為公民責任，希望藉此讓民眾在後疫情時代，多多搭乘公共運輸工具，創造低碳優質公共運輸環境，同時透過大眾運輸系統連結觀光景點，發揮最大串聯效益，以搭乘客運從屏東到恆春單程284元，只要搭乘來回一趟就已回本，相當划算。