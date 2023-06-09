來自彰化的11歲女孩陳心，在四個月大時發生趴睡窒息意外，送醫後雖然成功救回這小生命，但腦傷卻讓她成了植物人，當時甚至被醫生宣判生命只剩三個月，陳心媽媽沒有放棄反而帶著愛女環島圓夢，甚至幫她創立粉專紀錄生活，她接受《角落的聲音》專訪分享多年來的辛酸經歷，雖然曾被龐大的醫藥費壓的喘不過氣，甚至賣了一棟房，但仍是保持正能量勇敢面對，相信「逆境下一定會有轉機」。

【角落的聲音】籌植物人愛女醫藥費「燒1棟房」 母撐11年不放棄喊話：逆境下一定有轉機

回憶起發生意外的當天，陳心媽媽帶著孩子從彰化來到台北遊玩，陳心是家中的老四，因為精力太旺盛，家人怕她從床上摔下，決定打地鋪睡覺，沒想到卻因為這個決定而導致了意外的發生，媽媽激動地說，「我把她抱起時她整個人都黑掉了，沒有呼吸也沒有心跳，在我看來就是死掉了，這是我人生中第一次嚇到腿軟」。神奇的是，到醫院搶救了１５分鐘，妹妹的心跳恢復了，但卻因為缺氧過久讓她徘徊在腦死的邊緣，從此無法自主呼吸，也就是變成了植物人。

回憶起發生意外的當天，媽媽的心情仍是心當激動。（圖／心兒媽媽提供）

「其實我們都很害怕接到醫院電話」，媽媽苦笑的說。陳心現在住在加護病房，隨時傳來的都可能是不好的消息，醫師好幾次提醒，她絕對不可能恢復到像一般小孩一樣，但媽媽說，「其實我都很清楚，但生命已經來到這個世界上，即便只有三個月，我也想好好把握。」面對孩子的嚴重意外，她從來沒放棄，甚至沒有在孩子面前哭過，只因為她覺得，就算哭到眼睛瞎了，孩子也不可能馬上好起來，堅強的她只能開始想各種解決方案，好好面對未來會發生的各種狀況。

生命已經來到這個世界上，即便只有三個月，也要好好把握。（圖／心兒媽媽提供）

媽媽看著在加護病房的陳心不經想著，往後的照顧該怎麼辦？從台北到彰化的轉院之路更是個大挑戰。媽媽說，不想讓女兒覺得自己被遺棄，目標是把心兒帶回家，為了能好好照顧女兒，她甚至和看護花了半年一起去呼吸照護中心學習，媽媽更難過的道出病房內的狀況，許多病患的家人都是一週才來一次，甚至到後來就都沒出現過了，眼前的狀況更加深了她把孩子帶回家照顧的意念。

從台北到彰化的轉院之路對陳心來說是個大挑戰。（圖／心兒媽媽提供）

要照顧四個小孩，又要上班可說是蠟燭兩頭燒，看不到底的支出更是讓她陷入低潮。媽媽說，領到的意外險理賠金70萬元第一個月就沒了，之後更因為呼吸器、藥物、看護…等治療花費賣掉了一棟一千多萬的房子，「帳戶裡面剩下10、20萬，對我來說就是到谷底了。」那一陣子因為經濟壓力，她的身體也漸漸累出狀況，幸好靠著信念還是挺過來了。

看不到底的支出更是讓她陷入低潮，甚至賣掉一棟房。（圖／王紹羽）

錢不斷的流出去，卻不見心兒病況有起色，直到三年前遇到一位做植入幹細胞的老闆，對方答應讓女兒終生免費使用這項技術，而讓她最感動的是，妹妹的臉部開始有了表情變化。然而夫妻倆都是傳教士，心兒生病後，雖然離夢想越來越遠，但她從不覺得是女兒耽誤了他們，反而認為自己從女兒身上學習到很多東西，「我唯一的動力就是，如果我倒了那他們怎麼辦。」，現在的她只能把自己身體照顧好，遇到了逆境就想辦法突破。

心兒媽媽帶著女兒去環島，甚至創立粉專，希望幫助更多病友一起度過難關。（圖／王紹宇）

雖然經濟問題曾讓她陷入低潮，但為了幫女兒紀錄生命歷程，她曾經在母親節前夕帶著女兒去環島，當作自己的母親節禮物，甚至幫她創立粉專，除了把它當成日記來紀錄，也希望能幫助更多病友一起度過難關。