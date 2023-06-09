台北市環保局訂定《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，為全國首部把公廁管理納入法制化的地方自治專法，北市環保局9日表示，為方便民眾找到公廁，提供兩個公廁查詢管道，民眾可透過台北通App和台北市環保局官網，輕鬆找到所在位置最近的公廁。

台北通App是台北市政府推出的多功能行動應用程式，除了提供交通、旅遊、活動等資訊外，也提供了公廁查詢的功能。民眾只要下載並安裝台北通App，就能輕鬆查詢所在位置附近的公廁，方便如廁。

另外，台北市環保局官方網站也提供民眾查詢公廁區位、地址的服務。進入台北市環保局官網首頁後，找尋【資源循環】選項下的【台北市列管公廁資訊】，點選【台北市列管公廁分級及點位查詢方式說明】的PDF檔，透過網站上的查詢工具便可以輕鬆尋找所需的公廁資訊。

環保局官網的公廁查詢還依照行政區、檢查等級及公廁類別等選項來尋找民眾想要的公廁類型，更加便民。

為維護公廁環境品質，環保局現有12名巡查員，皆依照「台北市公廁環境衛生管理自治條例」規定，依公廁分級之巡檢頻率進行查核，呼籲各公廁管理單位應善盡廁間環境及設施功能正常之責，以免受罰。

環保局也提醒民眾使用公廁時，要維持良好的如廁習慣，保持公廁的乾淨與衛生，替下一位如廁者提供安心、舒適及乾淨的如廁空間，建立友善的如廁環境。