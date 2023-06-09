前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，法官許峻彬承審安排在9日調解，林及余都親自到庭， 經林鈺琅庭長親自調解，雙方達成調解，官司落幕。

今年1月11日法官張德寬傳訊林智堅，林出庭應訊時說，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題；他的論文是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，是用他自己內部團隊委外的民調來分析，且是陳明通老師指導。