基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政9日出席基北北桃公共運輸定期票啟動記者會，一同主持啟動儀式，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務正式啟用。（鄭任南攝）

基隆市長謝國樑9日出席「基北北桃公共運輸定期票」（即1200元月票）啟動記者會，並與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政等首長，共同宣布6月15日起開放購票設定，7月1日開通使用。謝國樑並感謝北北桃各市及中央部會一起促成這項讓民眾有感的政策，並期盼在年底前完成基隆「共享運具」的建置，提供基隆市民更加多元及完善的交通系統。

謝國樑表示，基隆是全國通勤至外縣市就業比例最高的城市，透過交通月票的優惠，能減輕基隆通勤族群的經濟負擔，使基隆市民能與直轄市一樣，享有相同的交通福利待遇，並期盼在年底前完成基隆「共享運具」的建置，提供基隆市民更加多元及完善的交通系統。

此外，謝國樑也感謝新北市長侯友宜對於基隆捷運的支持，並希望基隆市將與新北市一起攜手合作，共同串聯交通運輸的便捷化，帶動基隆產業及就業的充分發展。

基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政9日出席基北北桃公共運輸定期票啟動記者會，一同主持啟動儀式，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務正式啟用。（鄭任南攝）

基市府交通處表示，民眾自6月15日起可前往國光客運基隆車站（自動加值機）、雙北市捷運站、市府轉運站、南港轉運站及國光客運台北車站等處預購及購買基北北桃1200都會通定期票；自7月1日起，台鐵基隆（基隆、三坑、八堵、七堵、百福）、台北、新北及桃園市境內有站員的車站亦開始提供購買定期票服務，歡迎民眾持手邊的悠遊卡前往購買定期票。

交通處提醒，一張悠遊卡僅能設定一種定期票。如果原本的「雙北1280」定期票尚未到期，或是有設定其它區域定期票者，則無法再設定「1200都會通」定期票，請民眾注意。