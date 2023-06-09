2022年7月起CPI房租年漲幅突破 2％，研判因近期整體CPI漲幅較大（房東生活開銷成本提高），以及住宅修繕費用攀高（2022年CPI住宅維修費年漲5.8％，加以央行升息（增加房屋持有成本），部分房東可能因此調漲房租所致。近11個月的房租指數漲幅都超過2％，高於近5年（2018～2022年）平均之1.0％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，推升租金持續上揚的因素眾多，除了市場供需以外，近年包括高房價下新房子的租金水準高，連續性升息也會導致部分房東的成本增加，另外這波通膨相當有感，也會多少反映在租金上，此外，維護房子的成本不斷增加，甚至連社區的管理費都會有影響，許多背景因素綜合之下，這波租金上漲應是過去以來漲最多的時候。

統計顯示，5月房租指數為103.53，再創歷史新高，且連續11個月年增率都超過2％，雖然累計指數漲幅並不大，但租金指數出現年增負數，已經是2010年5月時候的事情，顯示長期租金指數呈現緩漲趨勢，但過去一兩年漲勢有加快的態勢。