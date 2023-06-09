王子到偏鄉義剪。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍本周迎來第15集，修杰楷許願成功，率謝金燕、王子邱勝翊、楊銘威、黃柏峰、鍾岳軒前往偏鄉義剪，不料出發前一天當地大雨，導致部落道路坍方、大停電，謝金燕提到：「一到部落時很興奮，結果卻遇到大停電，還有辛苦的工作人員在搶修電力，現場完全停水、停電，甚至必須摸黑上廁所，老實說蠻克難，但大家還是非常開心也很期待能為居民義剪。」

王子細心提到：「我發現小朋友都希望剪很短，後來聊天得知他們久久下山一次，能理髮的機會不多，所以我刻意加快動作，希望能幫更多小朋友剪頭髮」。謝金燕與修杰楷則在剪髮之餘，充當陪玩保姆，帶孩子們玩遊戲的修杰楷分享：「我覺得這些小朋友很棒很單純，他們非常享受大家玩在一起的感覺，全程都沒吵架，讓我印象深刻。」深受小朋友愛戴的謝金燕，時不時就有小朋友吵著要抱抱，甚至有一位小女孩因為突然想爸爸而落淚，謝金燕發現立刻抱起小女孩又逗又哄，母愛噴發。

本周林莎、蔡朕與孟維則是前往婚禮現場協助造型搭配，看見新娘美美出現在儀式中，蔡朕驕傲地說：「新娘太美了！她今天造型是我們做的！」孟維笑說：「現場很感動，眼淚完全忍不住，我當下正擔心哭了有點糗，一轉頭卻看到林莎大噴淚！」林莎表示：「真的好浪漫喔！怎麼辦？我有想結婚的感覺！很榮幸能參與這麼幸福的一刻。」林莎意外爆料想婚念頭，甚至連婚紗款式都想好，引起廣大男性粉絲敲碗報名。