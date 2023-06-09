高雄推建築智慧化，補助公寓大廈設置雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統等設備，達到防洪、節能目的。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄推建築智慧化，補助延長至10月2日。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市為推動建築智慧化，鼓勵民間公寓大廈或大型建築物設置水量、電量觀測設備，今年2月開辦補助計畫，總金額550萬，每案可補助10至30萬元，因民眾詢問熱絡，計畫將延至10月2日。工務局指出，目前淹水感測系統、公共區域用電量觀測系統詢問度較熱烈，民眾都怕遇上豪雨，導致地下室淹水波及愛車，或者近期電價調漲，民眾也開始關心用電情況。

工務局表示，推動智慧建築專案，著重於建築「智慧防洪」及「智慧節能」兩大方面推廣，以提升建築性能及節能表現，已於今年2月開辦高雄厝智慧雲補助，補助項目為雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統，並因應電動車趨勢，今年更新增及電動車充電設備。

工務局指出，申請人應為建築物所有權人、起造人、或依《公寓大廈管理條例》完成報備且使用執照上登載戶數達10戶以上，並依規定成立管理委員會或管理負責人，只要符合以上條件均能申請，總補助經費共550萬元，補助金額每案高達10萬元到30萬元。

工務局表示，大樓設置雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統可協助建築物管理者於智慧平台查看水資源情況及接收危害情事緊急警報，以降低民眾財損風險；另外用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統可以紀錄民眾於公共區域用水用電習慣，配合傳輸至平台紀錄經電腦分析，改善用水用電習慣並調配用電設備排程節能，達到節省水費及電費降低契約容量。

工務局指出，目前詢問較多為淹水感測系統、公共區域用電量觀測系統兩者，因為民眾擔心遇上豪雨，地下室淹水導致愛車成泡水車，通過淹水感測提醒，進而能提前一步將車移置別處；另外近期電價調漲，民眾節電的觀念逐漸提高，用電量觀測能顯示用電情況，進而讓民眾適時調整用電習慣，減少用電量。

另外電動車已逐漸進入快速成長期，充電設施設備需求大增，工務局此次新增電動車充電設施設備項目。因應民眾詢問熱絡，補助期限將延長至10月2日，有意願申請補助的市民，可向建築管理處智慧雲窗口聯繫（電話：3368333轉2428）。相關補助事項等內容，也可上建築管理處網頁查詢。