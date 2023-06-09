台灣梅雨季節通常在5、6月出現，不過有專家指出，今年典型的梅雨鋒面可能要到下周才會登場，屆時梅雨鋒面「橫躺」在台灣上空好幾天，可以說是這波降雨的重頭戲，專家提醒，連日的降雨恐怕會讓濕氣過重，要提防住家發霉的可能。

「下周梅雨鋒面橫躺，下到發霉」。臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文指出，目前有一道梅雨鋒面在台灣北方不遠處，但恰巧遇上谷超颱風北上，受到外圍環流影響，「硬生生把梅雨鋒面給破壞、拆散了」。

不過梅雨季不會因此「還沒開始就結束」。該粉專指出，有資料顯示，谷超颱風北上後，副熱帶高壓持續疲弱，西南季風趁勢大舉北上，低壓帶擴展至台灣，同時，北方也有系統南下，南北2勢力會在台灣附近交會，再度建立起梅雨鋒面，而且橫躺在台灣上空「好幾天」，下周可謂這波降雨的重頭戲。

除此之外，氣象專家彭啟明今日上午也在臉書發文指出，周日（6/11）到下周，要留意西南季風的發展，「整個低壓帶從南海北上，既像低壓帶，也像滯留鋒面，也可能有西南氣流包含在內」，特別是下周二（6/13）有微弱東北風南下，有機會形成滯留鋒面，降雨時間更長、範圍更廣。