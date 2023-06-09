國民黨台北市議員鍾沛君昨晚在臉書自揭，去年8月在一場聚餐中，遭名嘴朱學恒強摟、強吻2次，朱學恒隨後就坦承犯錯、願承受後果，但多次強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」。也曾上過朱學恒直播的資深媒體人陳鳳馨表示，就算是肯定朱學恒過去在公共議題的努力，也不代表他的錯誤該被淡化，何況朱學恒是性騷擾、事後不誠摯面對，已經是一錯再錯，自己有錯再身還大義凜然的指責別人，這是錯中加錯。

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，第一時間看到鍾沛君的貼文是想到「她好辛苦」，第二時間才會想「自己跟朱學恒之間關係的界線是甚麼」，因為是朋友就是朋友。

陳鳳馨表示，朱學恒確實做了對女性來說難以原諒的事情，但也不能否定朱學恒在公共議題上的理性研究，這兩個部分要分清楚，就算肯定朱學恒過去的努力，也不能讓他的錯被淡化。昨天也看到包括鍾沛君、徐巧芯等許多年輕民代也都受過朱學恒幫忙，但這件事情上錯就是錯。

陳鳳馨也直言，朱學恒是分「三階段的錯」，錯再錯再錯，性騷擾已經是嚴重的錯，不誠摯面對過錯是第二個錯，「等到已經有錯在身上了，還大義凜然的去指責別人，這是錯中加錯」。

陳鳳馨強調，作為公眾人物，不代表不會犯錯、不代表沒有弱點、不代表我們不脆弱，但只有面對自己的弱點和脆弱，才有力量好好監督。她也說，每個政黨都會面對到性騷擾案，因為豬哥無處不在，但面對性騷擾案所展現的態度，才會決定政黨裡面的風氣。

陳鳳馨也指出，綠營政治人物和親綠側翼想藉由鍾沛君案轉移焦點，「越用力就越沒辦法」，如果綠營在這件事情上內部很誠摯的面對，至少還能展現誠意，但表面上是安慰、關心，實際上是來幸災樂禍的話，民眾的眼睛是雪亮的。