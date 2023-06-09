桃園市平鎮區台66線快速道路橋下空間活化持續規劃中，原規畫設體健休憩設施與停車空間，但地方反映當地風沙大，設施使用率低，再加上周邊居民停車需求高，為避免遭占用，建議建收費停車場。平鎮區公所表示，已請交通局向權責單位公路總局協調，視申請狀況進行規畫。

市議員舒翠玲表示，市民長期反映盼台66橋下空間活化作停車場，周邊住戶總是車位難尋，再加上若設置體健設施或兒童遊具，當地風沙大、車流量大不適合，不需浪費經費，盼公路總局無償提供橋下空間，設收費停車場並辦理分潤，避免廢棄車輛占用，強調不是以賺錢為目的，是希望地盡其用。

市議員王珮毓指出，台66橋下部分既有遊具和體健設施使用率低，積滿厚厚一層灰塵，呼籲區公所應檢視整條台66橋下閒置空間，進行通盤檢討，應考量民眾停車需求、周邊鄰里缺乏的活動場域或設施、道路交通狀況等，作完整盤點並改善，若設停車空間更要注意停車周轉率，避免遭長期占用。

平鎮區公所表示，原訂編號124至129橋墩空間進行活化，經評估擴大範圍至134橋墩，由於權責單位為公路總局，無法收費停車，但設免費停車場管理較困難，已請交通局協助向公總協調，以編號130至134橋墩空間優先規畫臨時收費停車場，後續視申請狀況再評估於編號124至129橋墩空間設停車場。

交通局也說，日前已發文向公路總局優先申請台66橋下編號130至134橋墩空間有償撥用，若對方同意，將持續申請其他範圍。