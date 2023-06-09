晶鑽（6815）雙喜臨門！不僅5月營收以4,528萬元，創下同期新高，交出月增18.08％、年增59.16％佳績；9日也宣布，與泰國KNA Interpharma簽署經銷合約，旗下自有品牌拉提線材「提美拉」正式插旗泰國市場，雙方將攜手搶攻東協顏值商機。

營運表現耀眼的晶鑽，受惠醫美全產品線整合效益持續顯現，累計前5月營收2.36億元，較去年同期成長43.68％，創下同期新高。

晶鑽表示，全球最大醫學美容學術饗宴-英卡思亞洲年會（IMCAS Asia 2023）9日在泰國曼谷隆重登場，該公司今年由總經理謝佳憲領軍首度參展，除了宣示「提美拉」正式於國際市場亮相外，也與KNA簽署經銷合約，KNA將協助「提美拉」在當地取證與推廣，做為晶鑽生醫進入東協市場的第一站。

英卡思（IMCAS）是全球首創以連結整形外科與皮膚科兩大學科的專業醫學學術研討會，旨在提供醫美領域最新的學術研究與行業訊息。該組織最早成立於1994年法國巴黎，初始由數十位歐洲醫師參加的一次小型討論會萌牙，迄今發展成為全球最具規模的醫美學術研討會，除總部巴黎的國際年會外，還有亞洲與美洲年會，每場皆匯集來自世界各地的知名醫美醫師及專家學者，帶來最新技術、產品與產業資訊共同交流學習，並吸引至少超過1萬5千名參與者。

謝佳憲表示，晶鑽生醫今年不僅首度參加，在三天展期中（6月9至11日）展示「提美拉」全糸列線雕線材，與美國、歐洲、韓國等知名品牌同場較勁，更藉由本次展出機會，成功與當地業者KNA 簽署經銷合約，正式插旗泰國市場。由於泰國是東南亞第二大經濟體，又是觀光醫療重鎮，未來可望進一步拓展泰國經驗至其他東協市場，搶攻龐大的顏值商機。