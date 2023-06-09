臺灣證券交易所6月9日舉行第九屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，受評的928家上市公司中，連續9年名列5%的企業僅包括台積電、統一超、台灣大、信義房屋、聯電、遠傳、中華、裕隆共8家，而信義房屋為房仲服務業唯一，且評鑑分數破百，也顯現了企業的品格，可以化為實際照顧同仁、服務客戶的硬實力。

第九屆「公司治理評鑑」評鑑期間為2022年度，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」四大構面、78項指標檢視各家企業，希望獎勵優良公司、發揮標竿功能，獲得前5%殊榮的共有46家。

信義房屋表示，為建立更好的內部治理機制，首先在「維護股東權益及平等對待股東」構面，信義房屋一直很重視股東資訊取得的即時性，且注重少數的外國股東的平等對待，因此均優於法令規定時間，同時發布中英文股東會議事手冊及年報，並且在2022年5月疫情升溫之下，7位董事中仍有5位董事出席股東會與股東互動，且成為首批以視訊輔助方式召開股東會之公司之一。

其次在「強化董事會職能」構面，信義房屋獨立董事席次早在2013年就超過全體董事二分之一，為業界少見的高比例，為了追求持續董事會精進，除每三年聘請外部專業機構進行董事會績效評估外，並且於2021年取得中華公司治理協會頒布之公司治理評量認證，充分展現信義立業、止於至善的精神。

至於「提升資訊透明度」構面，信義房屋多年來均於會計年度終了2個月內公告中英文財務報告、每季次月底前公告中英文季報、每年辦理4次線上法說會、中英文重大訊息，平時的重大訊息亦同步以中英文方式發布；此外，亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知的權利。

而「推動永續發展」構面，信義房屋在2021年即承諾「2030年信義房屋達成淨零排放、2050年全集團淨零排放」永續目標，循序漸進透過各項的盤查與認證，實現永續目標；於2022年度發布的TCFD報告書更經英國標準協會（BSI）查證後獲得Level-5+最高等級，為全球不動產企業第一家。

信義房屋於41年前創業之初，即寫下立業宗旨，秉持著「誠信」與「企業倫理」，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人權益，對客戶而言，房地產買賣動輒數百到上千萬，交易安全不容妥協，信義房屋為資本額73.7億的上市公司，財務資訊公開透明，並有充足的資本可承擔交易風險，全台近500家直營分店，皆提供一致品質的保障服務。

而對同仁而言，信義房屋優良的公司治理也反映健全的公司體質，在遭遇大環境變化時，較有韌性面對挑戰且能永續發展，信義房屋表示，2020年發生新冠肺炎疫情，當時各行各業都受到衝擊，許多房仲加盟店甚至先暫停營業，但信義房屋因為體質良好，可以站穩腳步「V型反轉」，並選擇優先照顧同仁與客戶健康，以科技看屋因應，許多同仁受到公司照顧，也感染這樣的價值理念無償幫忙確診的客戶，讓善循環。