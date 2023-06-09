2023年國中教育會考成績9日公布，新竹縣5775名考生當中，成績達5A精熟以上程度有813人，較去年增加53人，考取5A10＋且寫作滿級分有4人、5A10＋且寫作五級分有48人、5A10＋有97人。新竹縣教育局建議學生在成績公告後，可與導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適合自己的選擇。

教育局指出，2023年國中教育會考竹苗考區今年報名人數為1萬5734人，9日開放網路成績查詢及寄發成績通知單。經統計全縣寫作達4級分以上人數有 4161人，佔新竹縣考生72％，為竹縣長年深耕閱讀教育，閱讀磐石年年獲獎的成果體現。另統計5科達基礎以上比例為64.8％，相較去年63.4％大幅精進。

鳳岡國中在校長徐永明與教師陳詠幸、蔡玉霞等全校教師共同努力下，此次會考成績優異，共有3人達到5A佳績，另有多人達4A、3A等成績。其中學生林奕鋐考取5A10＋為學校歷年最佳，充分展現偏鄉學校教育的無限可能性。

橫山鄉華山國中繼去年首度突破10年未有學生考取5A之情況，今年再由學生葉家宇延續去年哥哥考取5A6＋的氣勢，也考取5A6＋的好成績。葉家宇沒有補習，為拿到更好的分數，靠著自律的態度，尋求各種學習方法，做好課前預習與課後複習，從國中1年級起每天參加學校的複習課輔及陪讀自習，他也同時修習技藝教育電機電子職群，在全縣技藝競賽工業電子獲佳作第1。

教育局提醒，若考生對成績有疑慮，可在6月11日、12日，每日上午9點至下午4點至竹東高中申請成績複查。為協助學子志願選填，教育局將於6月21日至28日上午10點至下午3點，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務（03-5596573轉21），協助學生生涯進路適性抉擇，分發結果將於7月11日公告、7月14日報到。