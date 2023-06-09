葛西瓦兼職工作相當辛苦，最高曾吊在29層樓高的外牆。（藝人提供）

葛西瓦個性謙虛樸實，圈內人緣很好。（粘耿豪攝）

葛西瓦被看好今年奪得金曲獎獎座。（粘耿豪攝）

葛西瓦以首張專輯《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》，入圍本屆金曲獎年度專輯、年度歌曲、最佳原住民專輯及最佳原住民歌手4大獎項，其中最想拿的就是年度歌曲獎，他解釋：「因為最不可能、太難了，但畢竟自己都一把年紀了，挑戰看看，輸的話也沒關係，至少我已經跟很多大咖一起入圍。」打算邀請在專輯中與他合作的兒子走金曲典禮紅毯。

金曲獎公布入圍名單那天，部落親友們得知好消息，第一時間興奮地打電話祝賀葛西瓦，直呼「哇！你跟周杰倫入圍同一個獎項耶，何德何能啊你」，他分享當時情形笑翻所有人，而老闆娘張惠妹也以愛徒為榮，早早就要求公司同事先訂好金曲慶功宴的地點。

42歲葛西瓦與青梅竹馬的護士老婆結婚4年，寶貝兒子「梅西」今年3歲，回想這次入圍專輯的製作期長達7、8年，過程中，他為了全家人生活開銷，3年前開始斜槓兼差「建築外牆檢查工作」，並於前年考取「工業繩索技術員證照」，最高曾吊在29層樓高的外牆檢查建築物磁磚等問題，危險性極高，連保險公司都拒保。

兼差雖然收入穩定，卻剝削了做音樂的時間，讓葛西瓦一度感到非常無助、每晚睡不著覺，「有時候會問自己到底在幹什麼、當初來台北不是為了追音樂嗎」？但為了生活，他必須工作賺錢，「吊越高看得越遠，心裡就會想得越多」，每天在夢想與現實中拉扯，「其實內心很空虛，非常無助、非常痛苦」。兼差時他經常被認出來，一開始也會害羞、害怕，慢慢地才從別人的反應肯定自己，「大多數人都很佩服，覺得一個歌手願意放下身段來做這個，拿得起放得下」，無形中幫助他許多。

其實身為原住民的葛西瓦，一直很沒有自信，不時懷疑自己「做的音樂不知道大家會不會喜歡、我該不該繼續寫歌」。金曲入圍名單公布後，阿妹第一時間致電恭喜，熟知愛徒個性的她，在電話那頭嚴肅說「要對自己的音樂有信心、要相信自己」。事後沉澱思考阿妹這幾句話，葛西瓦才開始萌生角逐金曲獎的念頭，不再害怕坐在台下等待揭獎的那一刻，因為無論得獎與否，他已經對自己的音樂充滿信心。