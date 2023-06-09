竹北東興圳擁有豐富的歷史人文和生態環境，近年已成為縣民最佳的休憩和藝術場域，新竹縣文化局計畫於今年6月至10月間，每個月第二個周六下午，在東興圳公26公園舉辦食農教育體驗市集。市集主題圍繞永續綠色生活，參與其中，既享受食農教育的樂趣，也學到永續的價值。

東興圳具有200多年歷史，舊名為六張犁圳，是竹北開拓史上重要的水圳，過去為農業灌溉使用，是六家地區客家聚落農業生產命脈。如今雖無灌溉功能，但沿線有番仔寮水汴頭、新瓦屋、東平問禮堂、泉州厝汾陽堂等古蹟歷史建築與伯公祠。

文化局為延續東興圳豐富的歷史人文及生態環境，精心籌辦體驗市集，讓民眾從農業、教育及環境共好等多方層面體認到綠色生活的美好，在過去滋養竹北六家農田的東興圳舉辦，格具文化教育意義。

文化局指出，這次市集活動與長期推廣永續綠色生活的台灣綠市集協會合作，每個月皆設定不同的食農教育主題，包含認識有機棉、吃台灣米、身邊可食花草的生活運用等等，同時搭配相關講座及手作活動，讓民眾在參與活動時，體會到食農教育的樂趣，同時也吸收到永續的理念與價值。

每場市集的手作活動採報名制，活動詳情可上新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁查詢。文化局邀請民眾在夏日的午後，相約在東興圳漫步、逛市集，從食農教育重新認識東興圳。另外也建議民眾在逛市集時，自備購物袋、隨身杯、餐具以及保鮮盒，一同減塑愛地球。