每個人都存在任性的一面，關鍵在於面對的是誰，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，平時脾氣溫和有禮，然而一旦戀愛了就變得特別任性，也很會耍小脾氣，然而這並非是他們故意找麻煩，而是他們在熟悉和信任的人面前，容易放飛自我，也因為知道自己被偏愛著，才會對另一半有恃無恐地發脾氣。

▍巨蟹座

巨蟹座在外人面前相當拘謹，很注意自身形象，就算心裡不開心也不會表露出來，但如果面對的是自己的另一半，巨蟹座就沒有那麼多顧慮，尤其是在兩人感情很深的情況下，會變得特別任性，甚至故意發一些小脾氣，讓對方多哄哄自己。這其實是巨蟹座徹底信任對方的表現，因為他們深信對方會無條件和自己站在同一陣線，才會肆無忌憚的宣洩自己的情緒。

▍牡羊座

牡羊座談戀愛時，小脾氣就越明顯，甚至會仗著彼此是情侶而肆無忌憚的欺負對方，或是一旦對方不順著自己的意思，都會讓他們生氣半天。造成牡羊座變得如此任性妄為的根本原因，就是因為仗著另一半對自己的偏愛，他們不認為對方會離開自己，所以慢慢養成任性的壞習慣。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，面對感情同樣如此，為了測試對方的真心，會不斷用各種方式考驗，如果對方不把他們的脾氣當回事，處女就會越無理取鬧，好在雖然他們經常鬧小脾氣，但另一半也知道他們是在刷存在感，只要多哄他們，處女就會很快恢復正常。